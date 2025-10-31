Sono qui gli affitti più bassi d’Italia Terni fa coppia con Caltanissetta
TERNI Sul versante affitti Terni, insieme a Caltanissetta, è la città capoluogo più accessibile d’Italia in rapporto al reddito degli inquilini: in pratica qui gli affiiti sono i più bassi. Nel terzo trimestre del 2025, secondo uno studio pubblicato dal portale immobiliare Idealista, è aumentato l’impegno economico necessario per affittare casa, mentre è diminuito quello per acquistare un immobile con un mutuo. Il tasso di sforzo per la locazione è salito infatti dal 30% nel terzo trimestre del 2024 al 31% attuale, mentre per l’acquisto la quota è scesa dal 19% al 17%. Tra le città con il maggiore peso economico legato all’affitto, Massa si conferma la più onerosa, con il 60% del reddito familiare destinato alla locazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli affitti brevi sono uno dei temi più dibattuti in questi giorni anche per l'aumento della cedolare secca previsto in Manovra - facebook.com Vai su Facebook
Sono qui gli affitti più bassi d’Italia. Terni fa coppia con Caltanissetta - TERNI Sul versante affitti Terni, insieme a Caltanissetta, è la città capoluogo più accessibile d’Italia in rapporto ... Lo riporta lanazione.it
"Affitti bassi ok, ma serve il lavoro". Ecco i giovani che se ne sono andati - Così, in breve, rispondono i giovani ascolani fuorisede, alla proposta del Comune di abbassare gli affitti per ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Affitti, prezzi record alla Giudecca. I più bassi? Tra Carpenedo e Campalto. Tutte le zone - Se invece ci si focalizza sull'affitto, sono stati richiesti in media 16,38 al mese per metro quadro, con un aumento del 17,25% rispetto a maggio 2024 ( 13,97 mensili al mq). Come scrive ilgazzettino.it