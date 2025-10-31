Sono proprio i segni edl corpo che cambia ecco perché compaiono in fasi di trasformazione come l' adolescenza la dieta la gravidanza Parola ad un' esperta

L e smagliature sono tra i segni cutanei più comuni. Queste striature raccontano del corpo che cambia e spesso spuntano su seno, fianchi, addome e glutei. Si possono prevenire? «Sì, la prevenzione delle smagliature è possibile: occorre mantenere la pelle elastica e resistente ai cambiamenti di volume. Le smagliature, infatti, non compaiono all’improvviso. Si formano gradualmente, quando la cute perde elasticità e le fibre di collagene ed elastina si indeboliscono» spiega la dottoressa Laura Mazzotta, specialista medicina preventiva, nutrizione clinica e medico estetico presso Poliambulatorio Aesthe Medica Ferrara. 🔗 Leggi su Iodonna.it

