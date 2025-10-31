Sono proprio i segni edl corpo che cambia ecco perché compaiono in fasi di trasformazione come l' adolescenza la dieta la gravidanza Parola ad un' esperta
L e smagliature sono tra i segni cutanei più comuni. Queste striature raccontano del corpo che cambia e spesso spuntano su seno, fianchi, addome e glutei. Si possono prevenire? «Sì, la prevenzione delle smagliature è possibile: occorre mantenere la pelle elastica e resistente ai cambiamenti di volume. Le smagliature, infatti, non compaiono all’improvviso. Si formano gradualmente, quando la cute perde elasticità e le fibre di collagene ed elastina si indeboliscono» spiega la dottoressa Laura Mazzotta, specialista medicina preventiva, nutrizione clinica e medico estetico presso Poliambulatorio Aesthe Medica Ferrara. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Sono molto deluso, non mi aspettavo passasse proprio alla Juve», dice un tifoso azzurro - facebook.com Vai su Facebook
Il suo target su Instagram sono proprio loro: giovanissimi e giovanissime che, grazie a reel accattivanti, scoprono quanto fascino si nasconde dietro numeri, formule ed equazioni. Guardare per credere - X Vai su X