Sono in arrivo anche i Remake di Halo 2 e Halo 3 ed Halo 7 con multiplayer secondo un leaker

Dopo l'annuncio di Halo: Campaign Evolved, remake del primo capitolo della storica saga — e primo Halo in assoluto ad approdare anche su PlayStation — il futuro del franchise sembra tutt'altro che fermo. Secondo un noto insider, infatti, anche Halo 2 e Halo 3 riceveranno dei remake completi, segnando così il ritorno in grande stile dei tre capitoli che hanno definito l'epoca d'oro di Master Chief. Le informazioni, diffuse dal profilo Halo Leaks su X, indicano che si tratterà di remake tecnici realizzati da zero in Unreal Engine 5, con un approccio simile a quello già visto per Campaign Evolved.

