Sonic Racing | CrossWorlds + DLC – il Rivale di Mario Kart è di nuovo in pista!

Chi vi scrive non aveva dubbi sulla buona riuscita di Sonic Racing Crossworlds, visto che anche il precedente capitolo della saga di Sega era stato più che all’altezza di rivaleggiare con Mario e soci. Solo il pubblico pareva non esserne accorto, e l’accoglienza all’epoca, anni fa, non era stata delle migliori. Il più grande appeal di Crossworlds risiede proprio nella capacità potenziale di attrarre quelle masse che snobbarono il predecessore con una serie di intelligenti e coloratissimi cameo dal mondo SEGA, pronti a correre di pari passo con il porcospino blu e i suoi amici in gare mozzafiato velocissime, dalla grande personalità e che, pur ispirandosi ovviamente a una maestria del Regno dei Funghi, comunque hanno una loro identità ben evidente, non solo estetica, ma anche ludica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sonic Racing: CrossWorlds + DLC – il Rivale di Mario Kart è di nuovo in pista!

SEGA ha annunciato che Sonic Racing: CrossWorlds sarà presente a Lucca Comics & Games, presso la Red Bull Energy Zone, con una serie di postazioni disponibili per i visitatori della fiera. - facebook.com Vai su Facebook

A circa un mese dal lancio, $SonicRacingCrossWorlds ha venduto un milione di copie nel mondo. - X Vai su X

Sonic Racing: CrossWorlds ha raggiunto un nuovo record di vendite: il DLC di Persona 5 è disponibile - Se ancora non avete iniziato le vostre avventure automobilistiche in Sonic Racing: CrossWorlds, sappiate che è ora disponibile un nuovo contenuto dedicato a Joker di Persona 5. Come scrive msn.com

Sonic Racing: CrossWorlds, in arrivo un DLC dedicato a Mega Man e altri contenuti - Durante lo State of Play di settembre 2025, Sega ha annunciato importanti novità per Sonic Racing: CrossWorlds, il titolo arcade di corse pensato per PlayStation 5. Scrive icrewplay.com

Sonic Racing Crossworlds: svelati i DLC con SpongeBob, Tartarughe Ninja e Avatar Legends - SEGA ha svelato in queste ore alcuni dei contenuti che arriveranno tramite DLC in Sonic Racing Crossworlds, il racing game arcade con i personaggi dell’universo Sonic e di tanti altri mondi: tra ... Scrive vgmag.it