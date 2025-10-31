Sondrio scuolabus precipita per 8 metri nel torrente | paura a Valfurva feriti 4 studenti e l’autista
Tragedia sfiorata sulle montagne della Valtellina. Uno scuolabus con a bordo sette studenti tra i 13 e i 17 anni è precipitato per circa otto metri nel torrente Frodolfo, dopo essere uscito di strada lungo la Statale 300 del Passo di Gavia, in località Sant’Antonio di Valfurva. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino, mentre il mezzo era diretto verso Bormio, per accompagnare i ragazzi a scuola. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Tirano, il 118 e le squadre Anas, che hanno immediatamente chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
