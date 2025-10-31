Sondrio scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente | feriti 4 ragazzi e l' autista

Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Sondrio, scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente: feriti 4 ragazzi e l'autista

Argomenti simili trattati di recente

? MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI ? Dalle 18 di venerdì 31 ottobre fino a domenica 2 novembre la circolazione dei treni nel nodo di Calolziocorte subirà le seguenti modifiche: I treni della linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano che circolano tra Milano e - facebook.com Vai su Facebook

Sondrio, scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente Frodolfo: feriti 4 ragazzi e l'autista - Era diretto a Bormio con nove studenti a bordo, improvvisamente nel territorio di Valfurva è uscito di strada precipitando per alcuni metri. Si legge su msn.com

Sondrio, scuolabus finisce in un torrente: quattro studenti feriti, autista in condizioni serie - 30 uno scuolabus che stava accompagnando gli studenti verso Bormio è uscito ... Segnala pupia.tv

Sondrio, scuolabus esce di strada e precipita nel torrente a Valfurva: quattro studenti e l’autista feriti - Grave incidente stradale quello avvenuto questa mattina a Valfurva (Sondrio) dove uno scuolabus carico di studenti diretto a Bormio è ... Segnala msn.com