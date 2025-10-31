Sondrio scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente | feriti 4 ragazzi e l' autista

Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Sondrio, scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente: feriti 4 ragazzi e l'autista

Contenuti che potrebbero interessarti

Scuolabus esce di strada a Sondrio, nel torrente dopo un volo di 7-8 metri: a bordo 7 bambini e l'autista https://gazzettadelsud.it/?p=2122595 - facebook.com Vai su Facebook

Sondrio, scuolabus esce di strada e finisce in un torrente: feriti quattro ragazzi. L'autista in condizioni critiche - X Vai su X

Sondrio, scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente: feriti 4 ragazzi e l'autista - Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina ... Riporta affaritaliani.it

Sondrio, scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente Frodolfo: feriti 4 ragazzi e l'autista - Era diretto a Bormio con nove studenti a bordo, improvvisamente nel territorio di Valfurva è uscito di strada precipitando per alcuni metri. Si legge su msn.com

Sondrio, scuolabus finisce in un torrente: quattro studenti feriti, autista in condizioni serie - 30 uno scuolabus che stava accompagnando gli studenti verso Bormio è uscito ... Come scrive pupia.tv