SONDAGGIO | Mobilità sostenibile di cosa ha bisogno Arezzo?

Arezzonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli obiettivi dell'Agenda 2030, documento per lo sviluppo sostenibile sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu, ampio spazio viene dato alle strategie per incrementare l'utilizzo di mezzi di trasporto a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sondaggio mobilit224 sostenibile cosaSONDAGGIO | Mobilità sostenibile, di cosa ha bisogno Arezzo? - Tra gli obiettivi dell'Agenda 2030, documento per lo sviluppo sostenibile sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale ... Da arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggio Mobilit224 Sostenibile Cosa