Sondaggio elezioni regionali Campania | Fico 14 punti davanti a Cirielli male i 5 Stelle
Ancora largo il vantaggio di Fico, ma Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito. Il Pd stabile, mentre De Luca ed i renziani sarebbero decisivi per il governo della Regione. Granato vicino allo sbarramento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sondaggio, elezioni e voto oggi. Frenano 2 big a sorpresa - X Vai su X
Sondaggio rapido ? Chi pensi vincerà le Elezioni Regionali 2025 in Veneto? Alberto Stefani (centrodestra) Giovanni Manildo (centrosinistra) E nella tua zona (Chioggia), quanti consiglieri regionali pensi che arriveranno per rappresentare il territori - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggio elezioni regionali Campania: Fico 14 punti davanti a Cirielli, male i 5 Stelle - Il Pd stabile, mentre De Luca ed i renziani sarebbero decisivi per il governo della Regione. Secondo fanpage.it
Sondaggi politici, chi vincerà le elezioni regionali: cosa succederà in Veneto, Campania e Puglia - I favoriti del voto in Veneto, Campania e Puglia secondo le rilevazioni. Scrive lanotiziagiornale.it
Campania al voto, panico nel fronte rosso! Il sondaggio di Mannheimer distrugge il campo largo - Renato Mannheimer analizza gli ultimi sondaggi nazionali e regionali in previsione delle imminenti elezioni in Campania, sottolineando le significative divisioni all’interno del campo largo. Da controcopertina.com