Sondaggio Dire-Tecnè niente da fare per Pd e M5S | gli italiani non si fidano Crescono ancora FdI e consenso per Meloni
In una delle settimane cruciali della vita politica in cui lo scontro tra maggioranza e opposizione ha raggiunto vette eccelse, arriva il consenso mai così alto sul governo. Con FdI in crescita, con il gradimento per la premier Meloni che avanza e con la doccia fredda per Pd e M5S, entrambi in calo. Una standing ovation all’esecutivo e un pollice verso ai due maggiori partiti di opposizione che più hanno dato battaglia verbale e politica alle decisioni dell’esecutivo. A certificarlo è la ricerca Monitor Italia di Dire- Tecnè. Subito i numeri: continua a crescere il consenso di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
