Sondaggi politici il centrodestra al 50% | il campo largo non basta a fermare Giorgia Meloni

L'ultima rilevazione demoscopica dell'istituto Piepoli, realizzata per La7, dipinge un quadro politico nazionale estremamente sbilanciato, in cui la leadership di Fratelli d'Italia (FdI) si conferma incontrastata e il potenziale "campo largo" delle opposizioni fatica a colmare il divario. Il dato più eclatante emerso dal sondaggio è la percentuale di consensi raggiunta dal partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che risulta praticamente inarrivabile per tutte le altre forze politiche, siano esse alleate o rivali. Il dominio assoluto del centrodestra. Il blocco del centrodestra nel suo complesso raggiunge una soglia di consenso estremamente elevata, attestandosi esattamente al 50% dei voti.

