Sondaggi politici gli elettori bocciano il campo largo | Non ha punti di forza

Il campo largo probabilmente reggerà, ma non sembra avere molti punti di forza. Questo, almeno, è il parere emerso dagli ultimi sondaggi relativi all’alleanza tra le forze di opposizione e, in particolare, Movimento 5 Stelle e Pd. La rilevazione di Only Numbers per Porta a Porta prende in considerazione l’opinione degli intervistati proprio su questa alleanza. Ciò che emerge è che probabilmente i 5 Stelle continueranno a far parte del campo largo, ma allo stesso tempo questa alleanza non sembra avere particolari punti di forza. Il collante, secondo il campione, è quasi esclusivamente il fatto di creare un’alternativa al governo guidato da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

