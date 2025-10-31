Sondaggi politici Fratelli d'Italia è al 31,5% | quanti voti prende il campo largo e chi vincerebbe oggi

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito e svetta al 31,5% dei voti: una percentuale inarrivabile per tutte le altre forze politiche. Tanto più perché il Pd è in leggero calo, mentre il M5s cresce. Sono i risultati del nuovo sondaggio politico dell'istituto Piepoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it