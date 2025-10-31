Sondaggi politici Fratelli d'Italia è al 31,5% | quanti voti prende il campo largo e chi vincerebbe oggi
Fratelli d'Italia si conferma il primo partito e svetta al 31,5% dei voti: una percentuale inarrivabile per tutte le altre forze politiche. Tanto più perché il Pd è in leggero calo, mentre il M5s cresce. Sono i risultati del nuovo sondaggio politico dell'istituto Piepoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 31,2%, male M5s e Lega ? - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici: male M5s in continua flessione, FdI si conferma sopra il 30% - X Vai su X
Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia oltre il 30%, cresce anche il Pd. M5s in calo - Fratelli d’Italia cresce ancora e consolida la leadership nei sondaggi Dire- Segnala blitzquotidiano.it
Sondaggi politici, salgono Fratelli d’Italia e Pd, scende la Lega: chi vince - Salgono Fratelli d'Italia e Partito democratico, con il primo largamente avanti sul secondo. Da fanpage.it
Sondaggi politici SWG su La7, Fratelli d’Italia sempre in testa: Conte perde terreno - La7 ha pubblicato durante il Tg condotto da Enrico Mentana le intenzioni di voto. Secondo quicosenza.it