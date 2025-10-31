Sondaggi centrodestra davanti Meloni rimane sopra il 30% Male Pd e 5 stelle

La supermedia targata Youtrend conferma che il centrodestra cresce stabilmente, chi più chi meno, ma pur sempre cresce. La sinistra del "campo largo" (che qualcuno ironicamente ha definito "campo santo") non ingrana e registra sempre il segno meno. La maggioranza. Fratelli d'Italia si conferma al primo posto. Il partito guidato da Giorgia Meloni registra un 30,5%: mai si era visto per il principale partito di governo, mentre è al governo, un apprezzamento costante da parte degli elettori. Al secondo posto sale Forza Italia. I berlusconiani raggiungono quota 9,2% segnando un + 0,3% rispetto all'ultima rilevazione del 16 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

