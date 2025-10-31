Somma Vesuviana Fermati voglio solo parlare Paura a Somma Vesuviana donna assalita dall’ex al distributore di carburanti Aveva un coltello con sé
La prontezza di un cittadino e l’intervento dei Carabinieri hanno evitato il peggio in un episodio di violenza già denunciato in passato. Le mani che battono contro la portiera, i vetri chiusi, il cuore che corre più veloce del motore. Una donna di 46 anni ha vissuto attimi di terrore a via Circumvallazione, a Somma Vesuviana, quando il suo ex compagno — un uomo di 49 anni, già denunciato per maltrattamenti — l’ha sorpresa mentre faceva rifornimento al distributore. Una scena di violenza improvvisa, consumata in pochi minuti ma capace di lasciare il segno. L’uomo, a bordo di una Jeep bianca, ha frenato di colpo appena l’ha vista. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
