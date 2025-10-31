Solot ai nastri di partenza la nuova stagione teatrale con La Firma al Mulino Pacifico

Si alza il sipario sull'edizione 2025-2026 di Obiettivo T, la rassegna teatrale curata da Solot Compagnia Stabile di Benevento che anche quest'anno proporrà spettacoli di alta qualità per serate tutte da vivere al teatro Mulino Pacifico di Benevento. Primo appuntamento, 8 novembre 2025, alle ore 20,30 con "La Firma" che vedrà in scena Antonio Bannò, testo e regia di Valerio Vestoso, una produzione BAM Teatro. Un uomo porta in tribunale la coppia di coniugi cui dieci anni prima ha fatto da testimone di nozze. I due, al capolinea della propria relazione, stanno infatti per divorziare, tra la rassegnazione di amici e parenti che in casi come questi preferiscono delegare il giudizio all'evidenza dei fatti.

