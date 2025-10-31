Solopaca Limatola e Montesarchio | sequestrati migliaia di articoli non conformi

Fremondoweb.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestri anche ad Airola, Paduli e Benevento In vista della festività di Halloween sono state contestate violazioni amministrative concernenti l’abusivismo commerciale in alcuni comuni del Sannio. I militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato l’accesso presso un negozio di Limatola . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

solopaca limatola e montesarchio sequestrati migliaia di articoli non conformi

© Fremondoweb.com - Solopaca, Limatola e Montesarchio: sequestrati migliaia di articoli non conformi

Altri contenuti sullo stesso argomento

solopaca limatola montesarchio sequestratiSolopaca, Limatola e Montesarchio: sequestrati migliaia di articoli non conformi - Pesso un esercizio commerciale di Montesarchio, i militari della locale Tenenza hanno accertato la presenza di circa 32. Da fremondoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Solopaca Limatola Montesarchio Sequestrati