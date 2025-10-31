Solopaca Limatola e Montesarchio | sequestrati migliaia di articoli non conformi
Sequestri anche ad Airola, Paduli e Benevento In vista della festività di Halloween sono state contestate violazioni amministrative concernenti l'abusivismo commerciale in alcuni comuni del Sannio. I militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato l'accesso presso un negozio di Limatola.
Solopaca, Limatola e Montesarchio: sequestrati migliaia di articoli non conformi - Pesso un esercizio commerciale di Montesarchio, i militari della locale Tenenza hanno accertato la presenza di circa 32.