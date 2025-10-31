Solo se sei un miserabile… Flavio Briatore il commento su Jannik Sinner e gli italiani | il caso

Flavio Briatore non le manda a dire, e come sempre sceglie la via più diretta per commentare l’attualità sportiva e il modo in cui l’Italia tratta i suoi campioni. A Torino, dove si trova per l’inaugurazione del suo nuovo brand nel settore della ristorazione, il manager piemontese ha affrontato con franchezza il caso Jannik Sinner, il fenomeno del tennis mondiale che, nonostante i successi, continua a essere bersaglio di critiche e polemiche. Briatore ha riassunto in una frase il clima che, a suo dire, accompagna inevitabilmente chi riesce a emergere. Sinner, oggi numero due del ranking mondiale, è diventato negli ultimi anni un simbolo di eccellenza sportiva, ma anche un bersaglio facile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

