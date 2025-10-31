Sole sapori ed emozioni Al ’The RUFftop’ arriva un moderno B-Lunch

Un brindisi alle emozioni. Con uno sguardo infinito verso il mare. Tra i profumi dell’autunno che inebriano l’aria e i sapori di una tavola ricca di colori e suggestioni contemporanee. Il ’The RUFftop’ dell’ Hotel Europa Palace di Sanremo – ovvero la terrazza panoramica più affascinante della Riviera – rimane aperto anche nei mesi autunnali e invernali, accogliendo ospiti interni ed esterni ogni sabato e domenica, dalle 12 alle 16, per un nuovo appuntamento gourmet: il B-Lunch, proposta di light lunch che incontra l’anima rilassata e creativa del brunch. Un format moderno che invita a godersi il mare tutto l’anno, tra cruditè di pesce, piatti stagionali e dolci d’autore, immersi nella luce del Mediterraneo e con una vista che abbraccia il mare di Sanremo, il lungomare Imperatrice e il Casinò. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

