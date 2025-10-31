Società Inter nuovo assetto per l’organigramma nerazzurro e catena di controllo dopo l’acquisizione | le ultime

Inter News 24 Società Inter, regia passata al fondo canadese! Ecco cosa è avvenuto nella struttura societaria nerazzurra. L’ingresso di Brookfield come nuovo proprietario segna una svolta nella struttura societaria dell’Inter. Secondo la relazione dell’avvocato Alberto Toffoletto, consulente del Comune di Milano nella vicenda relativa alla cessione dello stadio, l’operazione coinvolge dieci società giuridiche lussemburghesi, tra cui Grand Tower Sarl, Great Horizon Sarl, Lionrock Zuqiu Ltd e varie entità collegate a Oaktree Luxembourg. Non è ancora chiaro chi sarà il nuovo beneficiario effettivo, ma diverse delle società indicate da Toffoletto erano già presenti nel precedente assetto e potrebbero restare in organico. 🔗 Leggi su Internews24.com

