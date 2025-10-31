Slow Horses – Stagione 5 spiegazione del finale | Il futuro dell’MI5

Con la conclusione di un’altra stagione di Slow Horses, il futuro della popolare serie televisiva britannica dedicata al mondo dello spionaggio sembra destinato a cambiare radicalmente. La quinta stagione di Slow Horses è stata ricca di colpi di scena, con il team di Slough House che ha commesso alcuni dei più gravi errori della propria carriera prima di salvare Londra e l’MI5 da disastri catastrofici. Sebbene la quinta stagione sembrasse procedere a un ritmo più lento e l’attenzione fosse molto più ristretta, con quasi tutte le avventure che si svolgevano in un raggio ristretto, il finale è stato avvincente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it