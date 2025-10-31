Slow Horses – Stagione 5 spiegazione del finale | Il futuro dell’MI5
Con la conclusione di un’altra stagione di Slow Horses, il futuro della popolare serie televisiva britannica dedicata al mondo dello spionaggio sembra destinato a cambiare radicalmente. La quinta stagione di Slow Horses è stata ricca di colpi di scena, con il team di Slough House che ha commesso alcuni dei più gravi errori della propria carriera prima di salvare Londra e l’MI5 da disastri catastrofici. Sebbene la quinta stagione sembrasse procedere a un ritmo più lento e l’attenzione fosse molto più ristretta, con quasi tutte le avventure che si svolgevano in un raggio ristretto, il finale è stato avvincente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Per chi segue il mio non podcast: vorrei giusto dire che oggi esce la puntata sulla musica del Settecento (l’unica che si dovrebbe chiamare Musica Classica) e quindi in un certo senso è come quando entra in scena Lamb in Slow Horses. O Achab in Moby Di - facebook.com Vai su Facebook
La stagione nuova di Slow Horses è deboluccia, ma lui è la perfetta rappresentazione di come mi immagino la gran parte dei responsabili delle maggiori istituzioni pubbliche italiane, con governi come questo. - X Vai su X
Slow Horses – Stagione 5: svelata la storia di tortura di Lamb - Spiegata la scioccante storia delle torture subite da Jackson Lamb in Slow Horses - Secondo cinefilos.it
Slow Horses 5, una stagione di transizione, che rimane una delle più intelligenti radiografie del presente britannico - La sceneggiatura, affilata come un rasoio, alterna ironia e tensione. Si legge su mymovies.it
Slow Horses: a che ora esce la quinta stagione e quanti episodi ci sono? - La quinta stagione della serie thriller di spionaggio di successo Slow Horses ha pubblicato il suo primo episodio, sollevando ... Si legge su cinefilos.it