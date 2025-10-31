Slam cambia rotta | Msc rileva il marchio genovese simbolo dell' abbigliamento da vela

Msc Cruises, parte del gruppo Msc, ha annunciato l'acquisizione di Slam, storico marchio di abbigliamento tecnico per la vela, dal fondo Vam investments. L'operazione segna un ritorno alle origini per l’azienda fondata a Genova nel 1979, rafforzando la sua vocazione marittima e rilanciando le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

