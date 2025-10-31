Siviglia addio a sorpresa nella dirigenza andalusa | risolto il contratto del direttore generale José Gonzalez-Dans! Arrivato l’annuncio

Siviglia, addio a sorpresa nella dirigenza andalusa: nella serata di ieri l’annuncio della risoluzione del contratto del direttore generale José Gonzalez-Dans! Il Siviglia ha comunicato nella serata di ieri la cessazione dell’incarico di José González-Dans come direttore generale del club. Il dirigente galiziano, arrivato appena un anno fa per sostituire José María Cruz, lascia la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

