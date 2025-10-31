Siviglia addio a sorpresa nella dirigenza andalusa | risolto il contratto del direttore generale José Gonzalez-Dans! Arrivato l’annuncio
Siviglia, addio a sorpresa nella dirigenza andalusa: nella serata di ieri l’annuncio della risoluzione del contratto del direttore generale José Gonzalez-Dans! Il Siviglia ha comunicato nella serata di ieri la cessazione dell’incarico di José González-Dans come direttore generale del club. Il dirigente galiziano, arrivato appena un anno fa per sostituire José María Cruz, lascia la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Dalla Spagna: il Siviglia vuole (ancora) Richardson. Lui spinge per l'addio - X Vai su X
La triste riflessione di Matías Almeyda sulla solitudine dei calciatori Dopo la vittoria del suo Siviglia per 4-1 contro il Barcellona, l’allenatore argentino Matías Almeyda ha lasciato parole che colpiscono al cuore: “Dopo l’addio al calcio anche Diego era rima - facebook.com Vai su Facebook
L'addio a sorpresa di Monchi all'Aston Villa: nel futuro c'è ancora una volta il Siviglia - Monchi lascia l’incarico di Presidente delle Operazioni Calcistiche, ruolo che ha ricoperto negli ultimi due anni, per assumere un posto da ... Riporta tuttomercatoweb.com