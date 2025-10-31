Siti porno vietati ai minori di 18 anni dal 12 novembre | stop all’autocertificazione Ecco cosa accadrà a chi visita Pornhub e OnlyFans

Sarà impossibile, a partire dal 12 novembre, accedere a siti con contenuti pornografici semplicemente cliccando su un pulsante che autocertifica la maggiore età. Scatta infatti il conto alla rovescia per l’applicazione delle nuove norme dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che impongono sistemi di verifica dell’età certi per tutti i portali vietati ai minori, come quelli pornografici, ma anche quelli dedicati al gioco d’azzardo o alla vendita di alcolici. Le aziende avranno tempo fino a quella data per adeguarsi alle disposizioni, approvate la scorsa primavera. L’Autorità ha già pubblicato sul proprio sito una lista di 48 siti che dovranno implementare immediatamente il blocco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Siti porno vietati ai minori di 18 anni dal 12 novembre: stop all’autocertificazione. Ecco cosa accadrà a chi visita Pornhub e OnlyFans

