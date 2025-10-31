Siti porno l’Italia cambiare le regole per l’accesso

L’ AgCom, l’Autorità garante per le Comunicazioni, ha definito la procedura con cui darà attuazione alle norme europee di garanzia e al decreto Caivano. Dal 12 novembre 2025 per poter accedere a 48 siti con contenuti pornografici e per adulti bisognerà dimostrare di avere almeno 18 anni. Non basterà più qualche clic. Gli utenti saranno indirizzati su altri portali per l’identificazione. Questi faranno capo a soggetti terzi e indipendenti. E così sarà anche per chi usa lo smartphone, che dovrà scaricare un’app di identificazione. Accesso ai siti porno: garantito l’anonimato. Alla persona, che resterà anonima, sarà chiesto di dimostrare la sua maggiore età e solo quando sarà identificato come maggiorenne potrà accedere ai contenuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

