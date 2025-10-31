Ultimi giorni per l'accesso libero ai portali online per adulti: a partire dal prossimo mercoledì 12 novembre, infatti, per poter fruire del contenuto di siti porno sarà necessario effettuare un'autenticazione. Ciò significa, in sostanza, che non si potrà più semplicemente dichiarare di essere maggiorenni e superare così lo sbarramento, ma l'utente avrà l'obbligo di farsi identificare. Qualora si utilizzi uno smartphone, ciò significherà scaricare una app specifica per l'autenticazione dei dati personali, mentre se si utilizza un personal computer bisognerà passar prima da un sito di identificazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Siti porno, ecco quando l'identificazione è obbligatoria per accedere