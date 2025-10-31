Siti porno dal 12 novembre obbligatoria la verifica dell’età La lista dell’Agcom | ci sono YouPorn PornHub e OnlyFans
Dal 12 novembre non sarà più possibile accedere a siti porno autocertificando la maggiore età con un semplice clic: gli utenti saranno indirizzati verso una piattaforma di identificazione gestita da un ente terzo e indipendente, che fornirà un codice digitale (token) per certificare l’età senza rivelare altri dati sensibili. L’obbligo di verifica dei 18 anni o più era stato introdotto dalla legge di conversione del decreto Caivano, varato nell’agosto 2023 dopo lo stupro di due ragazzine da parte di un gruppo di minorenni nel comune del Napoletano: lo scorso 12 maggio l’ Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) aveva approvato una delibera in cui stabiliva le modalità tecniche del meccanismo, concedendo alle piattaforme sei mesi di tempo per adeguarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
