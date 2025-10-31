Siti porno dal 12 novembre 2025 stop all’accesso libero per 48 portali | ecco quali

Lapresse.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AgCom ha pubblicato, sul proprio sito, la lista dei siti ai quali, a partire dal prossimo 12 novembre, non si potrà più accedere attraverso l’autocertificazione della propria età. Sono 48 in totale i siti inseriti nella lista dell’Agcom. Tra questi vi sono PornHub, YouPorn, OnlyFans. La lista è stata compilata ai sensi dell’articolo 13-bis del Decreto Caivano che ha introdotto l’obbligo per i gestori di siti con contenuti pornografici di verificare l’età degli utenti per impedire l’accesso ai minori. La delibera AgCom 9625CONS stabilisce le modalità tecniche e procedurali per attuare la verifica in conformità al decreto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

siti porno dal 12 novembre 2025 stop all8217accesso libero per 48 portali ecco quali

© Lapresse.it - Siti porno, dal 12 novembre 2025 stop all’accesso libero per 48 portali: ecco quali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

siti porno 12 novembreSiti porno, dal 12 novembre 2025 stop all’accesso libero per 48 portali: ecco quali - AgCom ha pubblicato, sul proprio sito, la lista dei siti ai quali, a partire dal prossimo 12 novembre, non si potrà più accedere attraverso ... Si legge su lapresse.it

siti porno 12 novembreStretta sui siti porno, dal 12 novembre bisognerà dimostrare di essere maggiorenni - 123 convertito con modificazioni dalla legge del 13 novembre 2023, n. Lo riporta iltempo.it

siti porno 12 novembreStop all’accesso libero a 48 siti porno: bisognerà dimostrare la maggiore età - Dal 12 novembre, gli utenti che si collegano da computer verranno reindirizzati a un portale di identificazione gestito da un soggetto terzo, indipendente e ... Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Siti Porno 12 Novembre