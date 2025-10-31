Siti porno dal 12 novembre 2025 stop all’accesso libero per 48 portali | ecco quali
AgCom ha pubblicato, sul proprio sito, la lista dei siti ai quali, a partire dal prossimo 12 novembre, non si potrà più accedere attraverso l’autocertificazione della propria età. Sono 48 in totale i siti inseriti nella lista dell’Agcom. Tra questi vi sono PornHub, YouPorn, OnlyFans. La lista è stata compilata ai sensi dell’articolo 13-bis del Decreto Caivano che ha introdotto l’obbligo per i gestori di siti con contenuti pornografici di verificare l’età degli utenti per impedire l’accesso ai minori. La delibera AgCom 9625CONS stabilisce le modalità tecniche e procedurali per attuare la verifica in conformità al decreto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
