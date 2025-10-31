Siti porno | Agcom impone la verifica dell’età per poter accedere

Stanno per entrare in vigore le norme Agcom sulla verifica dell'età per i siti vietati ai minori, come ad esempio quelli con video porno, dedicati al gioco d'azzardo o alla vendita di alcolici e sigarette. I portali avranno tempo fino al 12 novembre per adeguarsi alle disposizioni dell'Autorità, come previsto da una delibera approvata la scorsa primavera che concedeva sei mesi di tempo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

