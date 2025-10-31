Siti porno | Agcom impone la verifica dell’età per poter accedere
Stanno per entrare in vigore le norme Agcom sulla verifica dell'età per i siti vietati ai minori, come ad esempio quelli con video porno, dedicati al gioco d'azzardo o alla vendita di alcolici e sigarette. I portali avranno tempo fino al 12 novembre per adeguarsi alle disposizioni dell'Autorità, come previsto da una delibera approvata la scorsa primavera che concedeva sei mesi di tempo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altre letture consigliate
Ancora pochi giorni e non sarà più possibile, in Italia, accedere liberamente a 48 siti pornografici, tra cui PornHub, YouPorn e OnlyFans ⬇️ - facebook.com Vai su Facebook
Siti porno, come funzionerà la verifica della maggiore età senza fornire i documenti - X Vai su X
Siti porno, verifica dell'età obbligatoria dal 12 novembre per 48 piattaforme: da OnlyFans a Youporn, cosa cambia - Dal 12 novembre 2025 in Italia finirà l’era dell’accesso libero ai siti porno, che finora permetteva a chiunque di entrare dichiarando semplicemente di essere maggiorenne, ... Come scrive leggo.it
Dal 12 novembre stop all'accesso libero a 48 siti porno: c’è anche PornHub - A partire dal 12 novembre, in Italia non sarà più possibile accedere liberamente a 48 siti pornografici, tra cui PornHub, YouPorn e OnlyFans. Scrive msn.com