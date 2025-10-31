Sono scesi in piazza col lutto al braccio gli attivisti del Comitato “Tiglio non Ti Taglio” che, insieme a cittadini e ambientalisti, ieri sera hanno protestato davanti al Municipio. Nel mirino l’ abbattimento degli 11 tigli di piazza delle Associazioni, disposto dal Comune per fare spazio a un progetto di restyling di quella stessa piazza. Con il sit-in organizzato in concomitanza di una seduta del consiglio comunale, i gruppi civici che per quasi due anni si sono battuti per cercare di scongiurare l’arrivo di operai e motoseghe hanno voluto ribadire tutto il loro dissenso rispetto all’eliminazione del filare alberato che tre giorni fa è stato cancellato alla vista, per sempre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sit-in per i tigli abbattuti con il lutto al braccio