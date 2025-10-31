Siracusa giovane arrestato per detenzione illegale di armi e spaccio | in casa aveva pistole e droga

Un giovane di 24 anni è stato arrestato ad Augusta per detenzione illegale di armi e spaccio. Sequestrate pistole, munizioni e droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Siracusa, giovane arrestato per detenzione illegale di armi e spaccio: in casa aveva pistole e droga

