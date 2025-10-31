Sinner vola in semifinale a Parigi e svela in cosa deve migliorare | Sarà una chiave della mia carriera

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner supera Ben Shelton 6-3, 6-3 e conquista la semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, la prima della sua carriera nel torneo. Sfiderà uno tra Zverev e Medvedev. 🔗 Leggi su Fanpage.it

