Sinner trova un alleato in Briatore | In Italia ti vogliono bene solo se sei un miserabile E su Spalletti | Non mi piace ma spero si tatui la Juve

«Accade a chiunque abbia successo. In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile ». La pioggia di critiche contro Jannik Sinner, bersagliato per il suo no alla Coppa Davis e per il trito e ritrito tema della residenza fiscale a Montecarlo, non ha di certo sorpreso Flavio Briatore. A margine dell’inaugurazione ufficiale del suo ristorante Crazy Pizza a Torino, l’imprenditore ha difeso a spada tratta il tennista azzurro che con lui ha in comune proprio la residenza nel paradiso fiscale sul Mediterraneo: «Sinner è un campione straordinario, ma invece di supportarlo, viene criticato». Il tifo di Briatore per Sinner: «Ho chiesto di contattarlo». 🔗 Leggi su Open.online