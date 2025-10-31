Sinner supera Shelton in scioltezza In semifinale a Parigi c’è Zverev
Non sarà al massimo della condizione, magari sarà anche un po’ stanco. Ma Jannik Sinner continua a vincere e si qualifica per le semifinali dell’Atp1000 di Parigi. Un’ora e nove minuti per superare l’americano Shelton con un po’ di difficoltà all’inizio della partita e poi un passaggio a vuoto nel secondo con un parziale di 8-0 a favore di Shelton. Ma niente che potesse mettere in discussione la vittoria dell’altoatesino, che dice di non pensare alla classifica e pensare solo giornata per giornata, ma intanto il traguardo è vicino. Lunedì sera Sinner può tornare numero uno al mondo e lui sa che sarebbe un bell’effetto in vista delle Finals di Torino Per farlo deve vincere il torneo di Parigi e il prossimo ostacolo in semifinale sarà il tedesco Aleksander Zverev che ha battuto in rimonta in tre set (2-6, 6-3, 7-6) il russo Daniel Medvev dopo due ore e mezzo di lotta. 🔗 Leggi su Panorama.it
