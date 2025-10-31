Sinner supera Shelton in scioltezza e vola in semifinale a Parigi
Non sarà al massimo della condizione, magari sarà anche un po’ stanco. Ma J annik Sinner continua a vincere e si qualifica per le semifinali dell’Atp1000 di Parigi. Un’ora e nove minuti per superare l’americano Shelton con un po’ di difficoltà all’inizio della partita e poi un passaggio a vuoto nel secondo con un parziale di 8-0 a favore di Shelton. Ma niente che potesse mettere in discussione la vittoria dell’altoatesino, che dice di non pensare alla classifica e pensare solo giornata per giornata, ma intanto il traguardo è vicino. Lunedì sera Sinner può tornare numero uno al mondo e lui sa che sarebbe un bell’effetto in vista delle Finals di Torino. 🔗 Leggi su Panorama.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sul centrale della Defense Arena, Jannik Sinner supera l'argentino Cerundolo e vola ai quarti di finale del Master 1000 di Parigi. Un Sinner apparso stanco, con qualche errore di troppo, ha comunque trovato la quadra imponendosi con il risultato di 7-5; 6-1. A - facebook.com Vai su Facebook
BUONA LA PRIMA PER JANNIK 🇮🇹 Il solito, solido Jannik Sinner supera senza troppe difficoltà Zizou Bergs e vola agli ottavi del torneo di Parigi. Per un posto nei quarti, l’azzurro affronterà l’argentino Cerúndolo, numero 21 del ranking ATP #Tennis #Rolex - X Vai su X
Atp 1000 di Parigi, Shelton travolto da Sinner: il fuoriclasse di Sesto vince 6-3 6-3 - 3 e conquista per la prima volta l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Parigi. Segnala altoadige.it
Jannik Sinner batte Ben Shelton (in un'ora e 9 minuti) e vola in semifinale: «Non penso al numero 1, si va giorno per giorno» - «Nessun risultato è scontato», le parole del 24enne altoatesino Jannik Sinner vola in semifinale al Masters 1000 di ... leggo.it scrive
Sinner-Shelton 3-1 nel secondo set. All'altoatesino il primo 6-3. Il match vale l'accesso in semifinale al Master di Parigi DIRETTA e FOTO - Si gioca al coperto della Defence Arena sulla veloce superficie di cemento ... Riporta ansa.it