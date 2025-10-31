Sinner supera Shelton e conquista la semifinale al Masters 1000 di Parigi

Ottimi quarti di finale per Jannik Sinner che ha superato Ben Shelton al Masters 1000 di Parigi e ha staccato il pass per la semifinale. Jannik Sinner, nonostante un avversario come Ben Shelton e un inizio di partita non brillantissimo, alla fine non ha sbagliato a Parigi e ha staccato il pass per l’accesso alla semifinale del Masters 1000 in corso. Jannik Sinner non sbaglia: Shelton superato per 6-3, 6-3 a Parigi. Nella giornata di ieri, dopo il match con Cerundolo, Sinner aveva dichiarato: “Non sono fresco fresco”. Parole che hanno fatto preoccupare gli italiani e tutti i suoi fan. Ma poi questa sera in campo ha espresso il suo gioco e per Shelton non c’è stato molto da fare. 🔗 Leggi su Sportface.it