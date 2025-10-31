Sinner supera Shelton e conquista la semifinale al Masters 1000 di Parigi

Sportface.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottimi quarti di finale per Jannik Sinner che ha superato Ben Shelton al Masters 1000 di Parigi e ha staccato il pass per la semifinale. Jannik Sinner, nonostante un avversario come Ben Shelton e un inizio di partita non brillantissimo, alla fine non ha sbagliato a Parigi e ha staccato il pass per l’accesso alla semifinale del Masters 1000 in corso. Jannik Sinner non sbaglia: Shelton superato per 6-3, 6-3 a Parigi. Nella giornata di ieri, dopo il match con Cerundolo, Sinner aveva dichiarato: “Non sono fresco fresco”. Parole che hanno fatto preoccupare gli italiani e tutti i suoi fan. Ma poi questa sera in campo ha espresso il suo gioco e per Shelton non c’è stato molto da fare. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sinner supera shelton conquistaSinner supera Shelton e conquista la semifinale al Masters 1000 di Parigi - Ottimi quarti di finale per Jannik Sinner che ha superato Ben Shelton al Masters 1000 di Parigi e ha staccato il pass per la semifinale. Da sportface.it

Atp 1000 di Parigi, Shelton travolto da Sinner: il fuoriclasse di Sesto vince 6-3 6-3 - 3 e conquista per la prima volta l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Parigi. altoadige.it scrive

Sinner vola in semifinale a Parigi e svela in cosa deve migliorare: “Sarà una chiave della mia carriera” - 3 e conquista la semifinale del Masters 1000 di Parigi- Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Supera Shelton Conquista