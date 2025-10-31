Sinner spazza via Shelton il punto che fa alzare in piedi Parigi
Troppo, troppo Jannik Sinner: l'altoatesino numero 2 al mondo gioca un match praticamente perfetto e travolge l'americano Ben Shelton 6-3 6-3, qualificandosi così per la semifinale del Masters 1000 di Parigi sul duro indoor di Nanterre. Continua dunque la corsa a tutto gas nel torneo francese dell'azzurro, che in caso di conquista del titolo tornerebbe in cima alla classifica internazionale, scavalcando nuovamente Carlos Alcaraz, uscito di scena al debutto. Inoltre, Sinner è oggi più che mai il primo "alleato" di Lorenzo Musetti nella corsa per un posto alle Atp Finals di Torino. Dall'altra parte del tabellone parigino sono in semifinale Auger Aliassime e Bublik, entrambi ancora in corsa per il "Master" di fine anno; mentre nella semifinale di domani Sinner sfiderà il vincente del match, in programma stasera, fra Zverev e Medvedev (con il russo che ha ancora residue speranze di qualificarsi per le Finals). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Troppo più forte $Sinner rispetto alla vena artistica di Bublik. Spazzato via da Jannik con una continuità di colpi mostruosa. 64 64 per volare in semifinale dove troverà Alex de Minaur (12-0 precedenti). Sicuro e inarrestabile nel perseguire sempre quello che v - X Vai su X
Sinner da urlo a Vienna: Jannik spazza via il tennista kazako Bublik in due set e vola in semifinale, ad attenderlo l’australiano De Minaur - facebook.com Vai su Facebook
Masters 1000 Parigi, Jannik Sinner si sbarazza di Ben Shelton e vola in semifinale - Malgrado abbia accusato problemi fisici nella fase iniziale del match il numero 2 del mondo spazza via lo statunitense con un doppio 6- Da msn.com
Diretta Sinner-Shelton, quarti di finale Atp a Parigi: segui la partita di tennis live - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per un posto in semifinale nel Masters 1000 francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Riporta msn.com
Toh, Jannik perde le staffe e rimprovera il suo angolo dopo il break vinto... - Durante la partita contro Shelton a Parigi, Jannik Sinner ha avuto qualcosa da ridire al ... Segnala msn.com