sinner spazza via shelton il punto che fa alzare in piedi parigi

Troppo, troppo Jannik Sinner: l'altoatesino numero 2 al mondo gioca un match praticamente perfetto e travolge l'americano Ben Shelton 6-3 6-3, qualificandosi così per la semifinale del Masters 1000 di Parigi sul duro indoor di Nanterre. Continua dunque la corsa a tutto gas nel torneo francese dell'azzurro, che in caso di conquista del titolo tornerebbe in cima alla classifica internazionale, scavalcando nuovamente Carlos Alcaraz, uscito di scena al debutto. Inoltre, Sinner è oggi più che mai il primo "alleato" di Lorenzo Musetti nella corsa per un posto alle Atp Finals di Torino. Dall'altra parte del tabellone parigino sono in semifinale Auger Aliassime e Bublik, entrambi ancora in corsa per il "Master" di fine anno; mentre nella semifinale di domani Sinner sfiderà il vincente del match, in programma stasera, fra Zverev e Medvedev (con il russo che ha ancora residue speranze di qualificarsi per le Finals). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

