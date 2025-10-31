Sinner si avvicina ma Alcaraz resta lontano nella classifica ATP Race Qui si decide il n1 a fine anno

Jannik Sinner continua la sua corsa a Parigi. L’affermazione di questa sera nei quarti di finale del Masters1000 di Parigi, contro l’americano Ben Shelton, è valsa all’azzurro la prima qualificazione della carriera al penultimo atto in questo torneo e nello stesso tempo anche un avvicinamento al primato dello spagnolo Carlos Alcaraz. Vista l’eliminazione al 2° turno dell’iberico nel 1000 transalpino, Jannik potrebbe avere l’opportunità di scavalcare in vetta alla classifica mondiale il murciano. L’eventualità coincide con la conquista del titolo nella città degli Innamorati, che proietterebbe a 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner si avvicina, ma Alcaraz resta lontano nella classifica ATP Race. Qui si decide il n.1 a fine anno

