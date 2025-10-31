Jannik Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, l’appuntamento è per venerdì 31 ottobre (ore 19.00) sul cemento de La Defense Arena di Nanterre. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà all’appuntamento dopo aver regolato in due set il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo, ma la condizione fisica mostrata negli ultimi due giorni non è stata eccezionale: si è più volte toccato la coscia sinistra, come era già successo domenica in occasione della finale di Vienna contro il tedesco Alexander Zverev, e ha palesato delle difficoltà mentre camminava, strisciando i piedi in più circostanze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Shelton, precedenti a senso unico. Ma il vero rebus è il fisico