Sinner-Shelton precedenti a senso unico Ma il vero rebus è il fisico
Jannik Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, l’appuntamento è per venerdì 31 ottobre (ore 19.00) sul cemento de La Defense Arena di Nanterre. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà all’appuntamento dopo aver regolato in due set il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo, ma la condizione fisica mostrata negli ultimi due giorni non è stata eccezionale: si è più volte toccato la coscia sinistra, come era già successo domenica in occasione della finale di Vienna contro il tedesco Alexander Zverev, e ha palesato delle difficoltà mentre camminava, strisciando i piedi in più circostanze. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le parole di Sinner dopo il match contro Cerundolo E su Shelton spiega - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner- #Shelton, quarti di finale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X
Sinner-Shelton, precedenti a senso unico. Ma il vero rebus è il fisico - Jannik Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, l'appuntamento è per venerdì 31 ottobre (ore 19. Si legge su oasport.it
Quando gioca Jannik Sinner contro Ben Shelton ai quarti del torneo Masters 1000 Parigi? Data, orario, precedenti, dove vedere in tv - Il n° 2 del mondo tornerà in campo contro Ben Shelton per provare a staccare il pass per la semifinale nell'ultimo Masters 1000. eurosport.it scrive
MASTERS Sinner affronta Shelton nei quarti del Masters 1000 di Parigi: precedenti e diretta TV - Al Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner affronterà nei quarti di finale Ben Shelton, attuale numero 7 del mondo ... Scrive statoquotidiano.it