Sinner-Shelton per Jannik a Parigi il momento della verità | il pronostico

Nei quarti di finale il numero due del mondo affronterà l'americano: in palio un posto in semifinale nella corsa verso il trono di Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Shelton, per Jannik a Parigi il momento della verità: il pronostico

"Jannik gioca al doppio della velocità normale". Sinner ritrova Shelton, il suo portafortuna - L'asso italiano ha battuto 6 volte il suo avversario di oggi, e in 4 di queste occasioni ha poi vinto il torneo (compresi due Slam). Secondo msn.com