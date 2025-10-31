Sinner-Shelton oggi a Parigi per i quarti Jannik in corsa per tornare numero uno | orario e dove vederla in tv

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le vittorie contro Bergs e Cerundolo, Sinner torna oggi in campo per giocare contro Ben Shelton i quarti del Masters 1000 di Parigi. La partita non inizia prima delle ore 19. Jannik ha bisogno di vincere il torneo per diventare numero uno al mondo e scalzare Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

