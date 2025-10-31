Sinner-Shelton oggi a Parigi per i quarti Jannik in corsa per tornare numero uno | orario e dove vederla in tv
Dopo le vittorie contro Bergs e Cerundolo, Sinner torna oggi in campo per giocare contro Ben Shelton i quarti del Masters 1000 di Parigi. La partita non inizia prima delle ore 19. Jannik ha bisogno di vincere il torneo per diventare numero uno al mondo e scalzare Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sinner sfiderà Shelton per un posto in semifinale a Parigi: data e orario - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner- #Shelton, quarti di finale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X
Sinner-Shelton oggi a Parigi per i quarti, Jannik in corsa per tornare numero uno: orario e dove vederla in tv - Dopo le vittorie contro Bergs e Cerundolo, Sinner torna oggi in campo per giocare contro Ben Shelton i quarti del Masters 1000 di Parigi ... Scrive fanpage.it
Sinner-Shelton nei quarti a Parigi: orario, precedenti e dove vederla - Oggi, venerdì 31 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Secondo msn.com
Sinner batte Cerundolo 7-5, 6-1 all’ATP Parigi: sfiderà Shelton al prossimo turno - Jannik Sinner ha sfidato oggi Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: 7- Secondo fanpage.it