Sinner-Shelton oggi a Parigi per i quarti Jannik in corsa per tornare numero uno | orario e dove vederla in tv

Dopo le vittorie contro Bergs e Cerundolo, Sinner torna oggi in campo per giocare contro Ben Shelton i quarti del Masters 1000 di Parigi. La partita non inizia prima delle ore 19. Jannik ha bisogno di vincere il torneo per diventare numero uno al mondo e scalzare Alcaraz.