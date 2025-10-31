Sinner-Shelton nei quarti a Parigi | orario precedenti e dove vederla
(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 31 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Jannik è reduce dal successo agile contro Francisco Cerundolo, mentre l'americano (numero 6 del ranking Atp) arriva dalla vittoria contro Rublev. Ecco orario, precedenti tra i due e dove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
