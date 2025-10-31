Sinner se la prende col team durante il match con Shelton | fa una richiesta poi li fulmina con lo guardo

Attimo di tensione tra Jannik Sinner e il suo box durante la sfida con Ben Shelton al Masters 1000 di Parigi: chiede più sostegno, poi li fulmina con uno sguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

TRÈS BIEN, JANNIK Sinner batte Shelton in due set, con un doppio 6-3, e si prende le semifinali del Masters 1000 di Parigi! Attenderà poi uno tra Zverev e Medvedev per giocarsi la finale parigina - facebook.com Vai su Facebook

? $Sinner inedito, si prende un warning e discute con l'arbitro: "Hai sbagliato...". Ecco cosa è successo - X Vai su X

Sinner scontento, rimprovera la panchina: il gesto verso Cahill non passa inosservato - Dopo aver perso il servizio nel quarto di finale contro Shelton a Parigi, Jannik si è rivolto verso il suo box e ha alzato la voce ... Come scrive corrieredellosport.it

Sinner inedito, si prende un warning e discute con l'arbitro: "Hai sbagliato...". Ecco cosa è successo - È successo nella semifinale a Vienna con De Minaur: motivo del contendere un ritardo nel servizio che il giudice di sedia non ha lasciato passare. Scrive msn.com

Sinner, la scelta che farà discutere e l’occasione Kyrgios: perché ha ripreso Ferrara nel team - Non è la prima volta che Sinner prende una decisione impopolare; e indubbiamente è un’altra scelta che farà discutere. Si legge su tuttosport.com