Sinner piega Shelton e vola in semifinale a Parigi indoor

31 ott 2025

L'azzurro vince con un duplice 6-3 e continua la corsa verso la vetta della classifica Atp. PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner ha battuto Ben Shelton ed è approdato alle semifinali del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento de "La Defense Arena" della capitale fran. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

