Sinner oggi a Parigi contro Shelton | orario e dove vederla in tv Quarti trappola per Jannik

Parigi, 31 ottobre 2025 - A dividere Jannik Sinner dalla sua prima semifinale in carriera al  Parigi Masters c'è Ben Shelton. Dopo aver avuto la meglio del belga Zizou Bergs (6-4, 6-2) e dell'argentino Francisco Cerundolo (7-5, 6-1), il numero 2 del mondo trova oggi sulla sua strada l'americano, che nel corso della manifestazione ha eliminato un altro italiano, ossia Flavio Cobolli, ko 7-6, 6-3 nei sedicesimi di finale. Nel turno successivo il classe 2002 ha invece regolato il russo Andrej Rublev, sconfitto   7-6, 6-3. Non sarà un match facile, sulla carta, per l’azzurro. Jannik con Cerundolo ha mostrato tutte le fragilità del momento, compresa una fiducia non esattamente straripante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

