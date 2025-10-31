Sinner non si ferma e corre in semifinale all’Atp di Parigi | Shelton stracciato in soli 2 set

A caldo, Sinner ha riconosciuto che quella di oggi "è stata una partita davvero difficile", in cui il campione ha confermato di essere riuscito a giocare comunque "in modo concreto". L'azzurro si dice quindi soddisfatto della sua prova, anche se ammette che la stanchezza potrebbe avere un ruolo centrale nel suo percorso. "Anche la prossima, domani, sarà una sfida molto difficile", ha ribadito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

