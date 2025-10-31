Sinner macchina da autografi | quanti ne firma in 30 secondi?
Dopo la partita vinta contro Cerundolo (7-5 6-1) al Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner si è trattenuto con alcuni tifosi per qualche selfie e firmare autografi. Che scheggia con il pennarello!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
