Sinner macchina da autografi | quanti ne firma in 30 secondi?

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita vinta contro Cerundolo (7-5 6-1) al Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner si è trattenuto con alcuni tifosi per qualche selfie e firmare autografi. Che scheggia con il pennarello!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

