Sinner infrange tutti i record | a Parigi vola ai quarti e riscrive la storia dei Masters 1000

Non è stato il miglior Sinner, ma è bastato eccome. A Parigi, Jannik ha superato Francisco Cerúndolo 7-5 6-1, conquistando i suoi primi quarti di finale nel torneo francese. Un traguardo che vale doppio: con questa vittoria, l’altoatesino diventa il primo tennista italiano dell’era Masters 1000. 🔗 Leggi su Trentotoday.it