Sinner in semifinale all’Atp di Parigi | battuto in due set Shelton

Jannik Sinner è per la prima volta in semifinale al Masters 1000 di Parigi. Il numero 2 al mondo batte l'americano Ben Shelton 6-3, 6-3 in un'ora e 9 minuti di gioco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner in semifinale all’Atp di Parigi: battuto in due set Shelton

