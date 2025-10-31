Sinner fisicamente al limite | È evidente che non sono al 100% ma vedo un fattore positivo

Dopo aver faticato tanto per aggiudicarsi il primo set 7-5, Jannik Sinner è salito di colpi cominciando a dominare la scena e rifilando un netto 6-1 all’argentino Francisco Cerundolo per chiudere i conti e approdare ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025. Una prestazione sicuramente positiva per il numero 2 al mondo, considerando le difficoltà fisiche evidenziate soprattutto nelle battute iniziali dell’incontro. “ Sono stato in vantaggio due volte di un break nel primo set, ma non sono riuscito a sfruttare l’occasione. Mi sono messo in una posizione scomoda. Sono contento di come ho gestito la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner fisicamente al limite: “È evidente che non sono al 100%, ma vedo un fattore positivo”

Altre letture consigliate

Jannik Sinner re di Vienna! Il campione azzurro parte male, cede un set, soffre fisicamente ma poi sale in cattedra e doma un grande Sascha Zverev. Un'altra vittoria eccezionale per il fenomeno altoatesino, che giunge al suo 22esimo titolo di una carriera gi - facebook.com Vai su Facebook

Sinner "Ho fatto due giorni di pausa [dopo i crampi a Shanghai] e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, Vienna, Parigi, Torino: speriamo di finire per bene l'anno. Sono contento, - X Vai su X

Sinner fisicamente al limite: “È evidente che non sono al 100%, ma vedo un fattore positivo” - 5, Jannik Sinner è salito di colpi cominciando a dominare la scena e rifilando un netto 6- Come scrive oasport.it

Wimbledon, Sinner: "Fisicamente sto bene, dovrò partire al 100%" - Respirare la storia, quella che Jannik Sinner sente all'interno dell'All England Club alla vigilia di Wimbledon e quella che lui stesso sta ... Scrive sport.sky.it

Come sta Sinner e quando tornerà in campo: il virus, i crampi, Alcaraz che lo spinge al limite - Dai crampi si recupera con il riposo, e ora che il distacco da Carlitos è aumentato di 950 punti (i 1000 che difendeva a Shanghai meno i 50 che ha guadagnato fermandosi al terzo turno) la programmazio ... msn.com scrive