Sinner fisicamente al limite | È evidente che non sono al 100% ma vedo un fattore positivo

31 ott 2025

Dopo aver faticato tanto per aggiudicarsi il primo set 7-5, Jannik Sinner è salito di colpi cominciando a dominare la scena e rifilando un netto 6-1 all’argentino Francisco Cerundolo per chiudere i conti e approdare ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025. Una prestazione sicuramente positiva per il numero 2 al mondo, considerando le difficoltà fisiche evidenziate soprattutto nelle battute iniziali dell’incontro. “ Sono stato in vantaggio due volte di un break nel primo set, ma non sono riuscito a sfruttare l’occasione. Mi sono messo in una posizione scomoda. Sono contento di come ho gestito la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

